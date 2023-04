Professor Ədalət Tahirzadə Elçibəyə aid Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ilk şəxsiyyət vəsiqəsi nümunəsi hesab edilə biləcək sənədin surətini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pənah Hüseyn öz feysbuk hesabında yazıb: "Əlavə edim ki, Prezident seçiləndən sonra Ə. Elçibəy dərhal milli kimlik sənədlərinin hazırlanması tapşırığını vermişdi və iş başlanmışdı. Bu istiqamətdə baxılan başqa bir sənəd nümunəsinin də surətini təqdim edirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.