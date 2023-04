Prezident İlham Əliyevin bu gün kənd təsərrüfatı naziri vəzifəsinə təyin etdiyi Məcnun Məmmədov bir qədər əvvəl kollektivə təqdim olunub.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, təqdimatı dövlət başçısının köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov edib.

O, yeni nazirə işində uğurlar arzulayıb.

