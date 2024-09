Toyu olacaqdı, faciəvi şəkildə öldü - FOTO

Ağcabədi rayonundakı qəzada ölən şəxs Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı olub.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, Mahir Şükürzadə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzində xilasedici vəzifəsində çalışıb.

Mərhum nişanlı olub və bu yaxınlarda toyu olacaqmış. Nənəsi vəfat etdiyi üçün toy təxirə salınıb.

Qeyd edək ki, hadisə işdən kənar vaxtı Ağcabədinin Poladlı kəndində qeydə alınıb. Mahir Şükürzadənin idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı avtomobil qarşıdan gələn "Tofaş" markalı avtomobillə toqquşub. Xəstəxanaya yerləşdirilən M.Şükürzadənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

