Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan İrəvanda keçirilən Ağır Atletika üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimində Azərbaycan bayrağını yandıran erməni dizayner Aram Nikolyanın İctimai televiziyanın stilist studiyasının rəhbəri vəzifəsindən azad olunması barədə göstəriş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV məlumat yayıb.

