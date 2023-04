21:40 Azərbaycanlı ağır atletlər Vətənə qayıdıblar

İrəvanda keçirilən ağır atletika üzrə Avropa çempionatda türkiyəli altel Cansu Bektaş 45 kq-da fəxri kürsüyə qalxıb. O, birdən qaldırmada 72 kiloqramın öhdəsindən gələrək qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançı medalını azərbaycanlı həmkarlarına həsr etdiyini, onları dəstəklədiyini bildirib.

Türkiyənin gənclər və idman naziri Mehmet Muharrem Kasapoğlu idmançını bu uğuru münasibətilə təbrik edib.

