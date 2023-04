Dubayda yaşayış binasında yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mülki Müdafiə Xidməti məlumat yayıb.

Binada yanğın nəticəsində ən azı 16 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb.

