Ermənistanın Sünik vilayətində (Zəngəzur) qəza baş verib.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, qəzada Rusiya hərbçiləri də yaralanıb.

Məlumata görə, VAZ markalı avtomobillər toqquşub.

Xəsarət alanlar arasında Gümrüdəki Rusiya hərbi bazasının əməkdaşları da var. Onlar xəstəxanaya aparılıb.

