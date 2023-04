İranın vitse-prezidenti Məsud Mirkazemi istefa verib.

Metbuat.az İran mətbuatına istinadən xəbər verri ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi bildirib ki, o, səhhətində yaranan problemlərə görə vəzifəsindən ayrılıb.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.