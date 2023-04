DİN-dən xüsusi əməliyyat - İrana xidmət edən 20 nəfər tutuldu / FOTOLAR

Azərbaycanda din adı altında İran xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı əsasında cinayətkar fəaliyyət göstərən bir qrup şəxs ifşa edilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həmin şəxslərə qarşı xüsusi əməliyyat keçirilib.

Əməliyyat zamanı 20-ə yaxın şəxsin bu cinayətkar qrupun üzvü olduğu və din adı altında başqa fəaliyyətlər göstərdiyi məlum olub.

Müəyyən edilib ki, həmin şəxslər dini xurafatçılıqla və İran lehinə dini təbliğat aparmaqla narkotik vasitələrin kütləvi satışını da təşkil ediblər.

Onların məqsədi Azərbaycanın dünyəvi dəyərlərinə zərbə vurmaq, “kərimə” gənclərini narkotik vasitələrə qurşandırmaqla idarə etmək olub.

Saxlanılan 20 nəfəri təqdim edirik:

Ə. Əlişanov

R. Əliyev

İ. Rəcov

E. Rəhimov

S. Rzayev

E. Məmmədov

V. Ələsov

R. Abbasov

Z. Ağaşov

M. Ağayev

Ş. Bağırov

A. Yaqubov

S. Ağabalayev

A. Kərimov

E. Əsədov

F. Hüseynov

R.Rzayev

C. Ağayev

A. Əhmədov

A. Qurbanov

T. Həsənov

