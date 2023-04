Ermənistanda 53 nəfər dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Onların əksəriyyəti isə hərbçilərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan məlumat verib: "Dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən hərbçilərin əksəriyyəti yüksək rütbəli zabitlərdir. İnsanlar öz mövqeləri barədə məlumatı pul müqabilində qarşı tərəfə ötürüb", - Paşinyan əlavə edib.

