Xalq artisti Röya Ayxan ilk dəfə xalası qızı ilə birlikdə görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirlərdən birində çıxan ifaçının yanında müğənni xalası qızı Aygül Arzum da yer alıb.

Xalası qızı bu günə qədər Röya ilə qohum olduğunu hamıdan gizlədib. Bunun səbəbini soruşduqda isə belə məsləhət olunduğunu deyib.

