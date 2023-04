Xəbər verdiyimiz kimi, 12 mart tarixində keçirilmiş buraxılış imtahanı nəticələri elan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, imtahan iştirakçıları arasında 4 nəfər 297.5 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib.Yüksək bal toplayanlardan 2 nəfər Bakı şəhər Nəsimi rayon texniki-humanitar liseyinin, 1 nəfər Səbail rayon 160 №-li klassik gimnaziyasının, 1 nəfər Sabunçu rayon 169 №-li orta məktəbinin məzunudur.

İmtahan qaydalarını pozduğu üçün 19 nəfərin nəticəsi ləğv olunub.



