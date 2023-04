İranda edam edilənlərin sayında artım var

İranda məhkəmələrin edam qərarı rekord həddə çatıb. Belə ki, 2022-ci ildə 582 nəfər edam edilib ki, bu da 2021-ci ilə nisbətən 75 faiz çoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Human Rights” təşkilatının İranda insan hüquqları ilə əlaqədar hazırladığı hesabatda bildirilib.

Qeyd olunub ki, 2021-ci ildə 333 nəfər edam edilib. Hesabat müxtəlif mənbələrdən əldə edilən məlumatlara əsasən hazırlanıb, ona görə də edam edilənlərin hamısının adlarını dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb.

Hesabata görə, edam edilənlərin 16-sı qadın, 3 nəfəri isə yetkinlik yaşına çatmayan şəxs olub.

