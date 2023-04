​Təkrarsız dizaynları ilə adından söz etdirən dizayner Bakıda mükafata layiq görüldü

Hər mövsüm podiumları, vitrinləri və zövqümüzü bəzəyən xüsusi kolleksiyaların arxasında bu şah əsərlərin müəllifləri durur.

Müasir qadının simvoluna çevrilən dizaynları ilə yadda qalan Kamola Rustamova dizaynlarında istifadə etdiyi incə detallarla diqqət çəkir.



Özbəkistanlı məşhur dizayner, moda aləmində “AzukarMoreno” kreativ təxəllüsü ilə tanınan Kamola Rustamova dəb dünyasını fəth edən fashion dizaynerlərdəndir. Onun özbək milli naxışları ilə ispan tendensiyalarının qarışığını özündə birləşdirən sənət əsərlərini Avropanın önəmli butiklərində görmək olar. O, “Victorio & Lucchino”, “Purificación García-Carolina Herrera”, “Max Mara”, “Inditex” və s. kimi brendlər və moda evləri ilə çalışır. Hətta dünyanın müxtəlif yerlərindən xanımlar bu təkrarsız dizaynları əldə etmək üçün müraciət edirlər.

Kamola Rustamova, 17-18 Mart 2023-cü il tarixlərində Ritz Carlton oteldə baş tutan “Reputation Awards 2023” mükafatlandırma mərasimində “The Famous Fashion Designer of the Year” nominasiyasına layiq görülüb.

