Türkiyənin sənaye və texnologiya naziri Mustafa Varank elektromobilini özü yuyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir sosial şəbəkədəki hesabında “Bayram təmizliyi” qeydi ilə “Togg”un yuyarkən çəkilən fotoları paylaşıb.

Xatırladaq ki, "Togg" Türkiyənin ilk yerli elektromobilidir. Onun istehsalına başlanılmasının anonsunu ilk dəfə 2017-ci ildə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan verib.



