Xorvatiyada keçirilən Avropa çempionatına iki qardaş ölkə öz imzasını atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Mikayıl Cabbarov bildirib. O qeyd edib ki, sərbəst güləş üzrə yarışlarda komanda hesabında Azərbaycan 1-ci, Türkiyə 3-cü yeri tutdu. Yunan-Roma güləşi üzrə yarışlarda isə Türkiyə 1-ci, Azərbaycan 2-ci oldu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.