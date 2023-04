Togg-un Gemlik ilçəsindəki müəssisələrində hər 3 dəqiqədən bir avtomobil istehsal edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

“Bu il 28 min ədəd, 2030-cu ilə qədər isə toplam 1 milyon ədəd Togg sahiblərini tapacaq”, - deyə dövlət başçısı bildirib.

