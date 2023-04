Müğənni Samir Piriyevin toy məclislərindən birində lentə alınan videosu marağa səbəb olub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi mahnı ifa etdiyi zaman bir nəfər onun başından pullar səpib.

Həmin dəqiqələrdə Samir oxumağa davam edib.

Yerə tökülən pulları restoranın işçiləri toplayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.