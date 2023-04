Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərinin Göksün rayonunda 4,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda AFAD məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yerli saatla 18.31-də baş verən zəlzələ 7,36 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

