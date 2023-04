İran Ekspertlər Şurasının üzvü, Zahidan şəhərinin keçmiş imam cüməsi ayətullah Abbas Əli Süleymaninin qətlə yetirildiyi anın görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntü müşahidə kameraları tərəfindən qeydə alınıb.

Əlisilahlı şəxsin yaxın məsafədən avtomatla ayətullaha atəş açdığı görünür.

