Aktrisa Xəyalə Quliyevanın 43 yaşı tamam olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ad günü münasibətilə fotosessiya etdirən Xəyalə görüntülərini instaqramda paylaşaraq bu şərhi qeyd edib:

“Ad günüm mübarək! Yeni yaşım, uğurlu gəl, düşərli ol! Bu il həm də efir fəaliyyətimin 20 illiyidir! Daha bir 20 il sizinlə birgə olmaq diləyi ilə, neçə belə illərə!”.

