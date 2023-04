İntizam Komissiyası Vahid Əhmədovun məsələsinə baxacaq

Bu gün Milli Məclisin İntizam Komissiyasının iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, qapalı iclasa deputat Vahid Əhmədov dəvət olunub.

Qeyd edək ki, Milli Məclisin iclasında deputat Fəzail Ağamalı bildirib ki, bu yaxınlarda Vahid Əhmədov xoşagəlməz müsahibə ilə çıxış edib, dövlətin həyata keçirdiyi fundamental məsələlərə şübhə toxumu səpib. Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova İntizam Komissiyasının sədri deputat Eldar İbrahimova tapşırıq verib ki, məsələ ilə məşğul olub, İntizam Komissiyasının iclası keçirilsin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.