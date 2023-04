Özüyeriyən “Sezar” Ukraynaya gəldi - Reznikov

Danimarkanın ilk özüyeriyən artilleriya qurğuları (ÖKS)“Sezar” Ukraynaya daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Oleksiy Reznikov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hələ avqust ayında Danimarka Krallığı aparılan danışıqlar nəticəsində yeni artilleriya sistemlərinin əldə edilməsi müzakirə edilib.

Qeyd edək ki, aprelin 10-da Danimarka Krallığının müdafiə naziri vəzifəsini icra edən Troels Lund Poulsen Ukraynada səfərdə olub və müdafiə naziri Reznikovla görüşüb,

Məlumat üçün bildirək ki, Danimarka hökumətinin Ukraynaya vəd etdiyi hərbi yardımlar arasında “Sezar” artilleriya qurğuları, “Leopard 1” və “Leopard 2” tankları var .

