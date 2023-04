Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Araz Abdullayev təkər qaraldan azyaşlı ilə mübahisə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu daha sonra Kənan adlı şəxslə görüşüb və ondan üzr istəyib.

Bununla bağlı görüntülər TikTok-da yayılıb.

