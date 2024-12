"Mançester Yunayted"dən biabırçı məğlubiyyət

İngiltərə Premyer Liqasının 2024/2025 mövsümünün 17-ci turunun "Mançester Yunayted" və "Bornmut" komandalarının qarşılaşdığı matç başa çatıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, oyun Mançesterdəki "Old Trafford" stadionunda baş tutub. "Mançester Yunayted" evdə 0:3 hesabı ilə məğlub olub.

"Bornmut"un heyətində Din Höysen, Castin Kluivert (penalti), Antuan Semenyo fərqləniblər.

Keçirilən 17 oyundan sonra "Mançester Yunayted" 22 xalla Premyer Liqanın turnir cədvəlində 13-cü yerdədir. "Bornmut" eyni sayda oyundan sonra 28 xalla 5-ci yerdə qərarlaşıb.

