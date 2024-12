Türkiyə Super Liqasında XVII tur davam edir.

Metbuat.az Apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün lider "Qalatasaray" meydana çıxıb.

Komanda "Kayserispor"un qonağı olub. Görüş "sarı-qırmızılılar"ın tam üstünlüyü ilə keçib.

Erkən qola sevinən "Cimbom" matçı 5:1 hesablı qələbə ilə başa vurub.

Bununla da, xallarının sayını 41-ə çatdıran "Qalatasaray" "Fənərbaxça" ilə xal fərqini 8-ə yüksəldib.

Qollar: S. Bahoken, 14 - V. Osimhen, 2, 71, B. Yılmaz, 29, 87, Y. Akgün 51.



