Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkənin ilk kosmonavtlarının adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, TEKNOFEST-də danışıb.

Ərdoğan bildirib ki, ölkənin ilk kosmonavtları Tuva Cihangir Atasever və Alper Gezeravci olacaq.

O, Tuva Cihangir Ataseverin əslən Azərbaycan türkü olduğu deyib.

