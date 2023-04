Ekofəallar başa çatan aksiya yerində ağaclar əkib - FOTOLAR

Azərbaycanlı ekofəallar Laçın-Xankəndi yolunda başa çatan aksiya yerində təmizlik və abadlıq işləri aparıblar, ağaclar əkiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin, ekofəalların və gənc könüllülərin Azərbaycanın Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərində təbii sərvətlərin qanunsuz istismarına etiraz əlaməti olaraq Laçın-Xankəndi yolunun Şuşa ərazisindən keçən hissəsində başladığı dinc etiraz aksiyasının iştirakçıları aksiyanın əhatə etdiyi ərazidə bu gün ağaclar əkiblər.



Həmçinin ekofəallar ərazidə təmizlik və abadlıq işləri aparıblar.

Xatırladaq ki, ekofəalların etiraz aksiyası aprelin 28-i saat 18:00-dan etibarən dayandırılıb və iştirakçılar mərhələləri şəkildə ərazini tərk edir. Bununla yanaşı, aksiya ərazisi ekofəallar tərəfindən təmizlənir və ərazidə müxtəlif növ ağaclar əkilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.