Mirşahin Ağayev həmin aparıcıya dəstək oldu

“Bir telekanalın aparıcısı ehtiyatsız ifadəyə yol verib. Audiovizual Şura da, çalışdığı kanal da tədbir görüb. Əslində söhbət bağlanmalı idi… Amma yox… Linç tam sürətlə davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Real TV-nin baş direktoru Mirşahin Ağayev öz sosial şəbəkə hesabında yazıb.

“Bilən də, bilməyən də, başı çıxan da, çıxmayan da bir insanı gözümüzün qabağında mənəvi terrora məruz qoymaqdadır! Hamısı cəsarətli çıxıb! Belə həssassınızsa, dəyər qədri bilənsinizsə, hər gün milləti təhqir edən antigigiyenik Sevinc Osmanqızı, Tural Sadiqli, Qənimət Zahid, Məhəmməd Mirzəli, soyadını unutduğum Qabil, Manaf və s. kimi əsl ictimai məzəmmətə, linçə layiq olan zir-zibil topasının üzərinə gedin! Niyə susurdunuz? Niyə susursunuz? Cəsarətiniz varsa, onlarla vuruşun! Onları linç edin! Bu zir-zibil “tv”lərin xalqımızı hər gün təhqir etməsinə susan dırnaqiçi “ziyalılar”, özünüzü dırnaq içindən çıxarın! O yazıq qızı da rahat buraxın! Yığışdırın bu düşük boşboğazlığı!”, - deyə M.Ağayev bildirib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə “Kanal S”in aparıcısı Nigar Fərhadın efirdə işlətdiyi “Mənim oğlum olsa, mən ona atası olmayan qızı ala bilmərəm” açıqlaması ciddi müzakirələrə səbəb olub. Audiovizual Şuranın qərarı ilə 2 aprel tarixindən onun aparıcısı olduğu “Sözün bitdiyi an” verilişi bağlanıb.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

