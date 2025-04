Peres kəsənin ağzını açdı - Sərvət ödəyəcək

LaLiga, UEFA Çempionlar Liqası və Kral Kubokunda davam edən “Real Madrid” mövsümün sonunda FİFA Klublararası Dünya Çempionatında da iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Real Madrid"in prezidenti Florentino Peres həm Çempionlar Liqası, həm də FİFA Klublararası Dünya Çempionatı üçün bonusları müəyyən edib. İspaniya mətbuatında yer alan xəbərə görə, rəhbərlik klub UEFA Çempionlar Liqası və FİFA Klublararası Dünya Çempionatında qalib gələcəyi təqdirdə futbolçulara ödəyəcəyi məbləği açıqlayıb. “Real Madrid” UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olarsa, klub hər oyunçuya 900 min avro bonus ödəyəcək. “Real” FİFA Klublararası Dünya Çempionatında qalib gələrsə, bunun üçün də hər futbolçuya 650 min avro ödəniləcək. Komanda 180 dəqiqəlik iki final matçında qalib gələrsə, hər futbolçuya ümumilikdə 1550 avro bonus veriləcək.

“Real Madrid”in paylayacağı bonuslardan təkcə oyunçular deyil, bütün komanda faydalanacaq.

