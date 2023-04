"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarış zamanı ABŞ-li pilot Sarcent Loqanın başına iş gəlib. Onun bolidinin arxa təkəri çıxıb.

Bundan sonra qırmızı bayraq qaldırılıb və sessiya dayandırılıb.

Qeyd edək ki, Loqandan əvvəl sərbəst yürüş zamanı fransalı pilot Pyer Qaslinin bolidi yanıb, "Alfa Tauri"dən Nik de Vrisin bolidi isə təhlükəsizlik baryerinə çırpılıb.

