Portuqaliyadan heç-heçə, San Marinodan tarixi uğur - Millətlər Liqası

UEFA Millətlər Liqasında 6-cı turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2-ci oyun günündə 9 qarşılaşma keçirilib. A Liqasında Xorvatiya Portuqaliyanı qəbul edib. Tərəflər hərəyə bir dəfə fərqənib. İspaniya isə evdə İsveçrə üzərində qələbə qazanıb. D Liqasında səfərdə Lixtenşyteynə qalib gələn San Marino yığması qrup qalibi kimi C Liqasına vəsiqə əldə edib.

UEFA Millətlər Liqası, qrup mərhələsi, 6-cı tur

A Liqası 1-ci qrup

Xorvatiya - Portuqaliya - 1:1

Polşa - Şotlandiya - 1:2



A Liqası 4-cü qrup



İspaniya - İsveçrə - 3:2

Serbiya - Danimarka - 0:0



C Liqası, 2-ci qrup

Kosovo - Litva - 1:0

Rumıniya - Kipr - 4:1



C Liqası, 3-cü qrup

Bolqarıstan - Belarus - 1:1

Lüksemburq - Şimali İrlandiya - 2:2



D Liqası, 1-ci qrup

Lixtenşteyn - San Marino - 1:3

