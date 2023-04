"Formula 1" Azərbaycan Qran Prisinin ikinci günündə Bakı səmasına min ədəd dron qalxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, uçan aparatlar sayəsində Azərbaycanda ilk dəfə möhtəşəm şou nümayiş etdirilib.

Şou Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayıb.

Həmçinin, bulvarda dünya şöhrətli DJ Hardwell-in konserti keçirilib.

