Bakıda keçirilən Formula 1-in əsas yarışında qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “AlphaTauri-Honda” komandasının pilotu Nik De Vrisin bolidində problem yarandı.

O, yarışı davam etdirə bilməyib. Qeyd edək ki, saat 15:00-da başlayan Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışında hazırda Maks Ferstappen liderdir.

