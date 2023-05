"Həm azyaşlının, həm də məşqçinin yaxınları hələ də hadisənin şokunu yaşayırlar. Onlar həm də qohum imiş.”

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baku TV-nin süjetində bildirilib.

Ölən azyaşlının babası Ələsgər Məlikov deyir ki, Fərid Bakarov Mehman Xəlilovun sevimli tələbəsi olub.

Saxlanılan məşqçinin əmisi Əfqan Xəlilovun sözlərinə görə, Fərid Bakarovun ailəsi ilə yaxın qohumdular.

