Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) hökumətləri arasında sadələşdirilmiş gömrük dəhlizinin yaradılması haqqında Saziş təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qanunu imzalayıb.

Eyni zamanda, dövlət başçısının imzaladığı digər qanunla TDT-yə üzv dövlətlərin hökumətləri arasında beynəlxalq kombinə edilmiş yük daşımaları haqqında Saziş də təsdiq edilib.

Qeyd edək ki, sözügedən sənədlər 2022-ci il noyabrın 11-də Səmərqənd şəhərində imzalanıb.

