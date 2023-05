2023-cü ilin birinci rübündə Rusiyada qaz hasilatı 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə demək olar ki, 10% azalıb.

Metbuat.az “Kommersant”a istinadən bildirir ki, hasilatın azalmasının əsas hissəsi “Qazprom”un payına düşür. Aİ-yə ixracın azalması fonunda “Qazprom”un qaz hasilatı azalmaqda davam edir.

Qeyd edək ki, yanvar-mart ayları ərzində Rusiyanın ərazisində qaz hasilatı illik müqayisə ilə 10 faiz azalaraq 180 milyard kubmetrə, martda da 10 faiz azalaraq 61 milyard kubmetrə düşüb.

