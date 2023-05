"Bakı və İrəvan Rusiyada danışıqların keçirilməsinə razılıq verib".

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova deyib.

“Rusiya üçtərəfli bəyanatlara sadiqdir”, - deyə o vurğulayıb.

Xatırladaq ki, bir neçə gündür ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə Vaşinqtonda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyan arasında görüş keçirilir.



