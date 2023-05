Ukrayna PUA-larla Kremlə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

Məlumata görə, Rusiya Silahlı Qüvvələri PUA-lardan 2-ni məhv edib.

Qeyd edilib ki, bu, 9 May - Qələbə Günü ərəfəsində terror aktı və Rusiya Prezidentinə sui-qəsd cəhdidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.