Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Belqradda məktəblərdən birində baş vermiş atışma nəticəsində 9 nəfərin ölümü ilə əlaqədar Serbiyaya başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun tviterində paylaşım edilib.

"Serbiyanın Belqrad şəhərində məktəbdə baş vermiş dəhşətli atışma xəbəri bizi çox kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə, Serbiya xalqına və hökumətinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Bütün yaralılara şəfa diləyirik", - paylaşımda bildirilib.

