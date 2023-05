Qəbələdə ağır avtomobil qəzası baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində “Tofaş” markalı avtomobil ağaca çırpılıb.

Hadisə rayonun Nohurqışlaq kənd ərazisində qeydə alınıb.

İlkin məlumata əsasən, iki nəfər dünyasını dəyişib, bir nəfər ağır yaralı Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.

