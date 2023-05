May ayı bu bürclər üçün düşərli olacaq - Varlanacaq bürclər

Bir çox insan qoroskop ilə hesablaşır və atdığı hər addımda ulduz falına nəzər yetirir.

Ulduz falı əsasən gənc insanların maraq dairəsinə aid olur. Amma ulduz falı ilə digər yaş qrupunda olan insanlar da az maraqlanmır. Hər kəs doğularkən onun anadan olduğu günə uyğun bürclər dayanır. Qoroskopa görə, insan xüsusiyyətləri də məhz həmin bürclərə uyğun formalaşır.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, qoroskopa görə, bu bürc işarəsi altında doğulanlar may ayında varlanacaq.

Uzun və çətin illərdən sonra həqiqətən dərindən ah çəkdiyiniz bir dönəmə qədəm qoyursunuz. May ayı Oğlaqlar üçün həyatın bir çox sahələrində – karyeradan tutmuş sevgiyə qədər uğurlu olacaq.

Emosiyalarınızın, yaradıcılığınızın inkişaf etdiyi bir aya qədəm qoyursunuz. Hətta bəlkə də itirdiyiniz sevinci tapa bilərsiniz. May ayından 2024-cü ilə qədər şans sizinlə olacaq.

Dolçalar üçün də may pis keçməyəcək. Bu ay ərzində dolçalara dostları, qohum və yaxınları dəstək duracaqlar. Bu ayda subay dolçalar ailə qura bilərlər. Ana olmaq istəyən qadın dolçalar istəklərinə çatacaqlar. Uzun müddətdir düşündüyünüz planları yerinə yetirməyə fürsət yaranacaq.

Balıqlar bir qədər kömək gözləməlidirlər. Bu bürcün nümayəndələrinin maddi vəziyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq. Balıqlar 2023-cü ilin may ayında əmlaklarının satışından qazanc əldə edə bilərlər. Pul çox böyük olmayacaq, lakin bütün cari ehtiyacları ödəməyə kifayət edəcək.

Ulduzlar balıqlara bütün imkanları ilə ehtiyatlı olmağı, onları düşünmədən və impulsiv şəkildə harasa yatırmamağı tövsiyə edir.

Buğalar may ayında onlara cazibədar təklif ediləcəyinə hazırlaşmalıdırlar. Eyni zamanda, ulduzlar qeyd edirlər ki, iş yerinin dəyişdirilməsindən söhbət gedə bilməz - çox güman ki, bir növ əlavə iş olacaq. Bu bürcün nümayəndələrini yeni gəlir mənbəyi ilə təmin edəcək başqa bir üsul tapılacaq. Ulduzlar may ayında buğa bürcünə çoxlu pul gələcəyini vəd edir.

Əkizlər bürcü altında doğulanlar üçün də may ayın şansli olacaq. Sosial rifahınız güclənəcək. Maddi sıxıntılar olmayacaq. Gözləmədiyiniz yerdən pul qazanacaqsınız. Sevgi baxımından da bu ay uğurlu hesab olunur.

Tərəzi bürcləri 2023-cü ilin mayından 2024-cü ilin mayına qədər tərəfdaşlarının maliyyə imkanları baxımından şanslı olacaqlar. Bu mənada onların kollektiv pulu ola bilər. Tərəzi bürclərinin tam maliyyə rahatlığı 2024-cü ilin fevralında və 2024-cü ilin mayında olacaq.

May ayı yaradıcı insanlar üçün əlverişli dövrdür. Ulduzlar Oxatanlara tam potensiallarını reallaşdırmaq istiqamətində kömək edəcəklər. Bəlkə də hansısa bir hobbinizi qazanc mənbəyinə çevirəcəksiniz. Amma bütün maliyyə hədəfləri ciddi planlar qurmaqla əldə edilə bilər. Plansız cəhdlər uğursuzluqla nəticələnə bilər.

