İsveç NATO-ya üzvlüklə bağlı Türkiyənin tələblərindən birinin icrasına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveç parlamenti Türkiyənin İsveçin NATO-ya üzvlüyünü təsdiqləmək üçün əsas tələblərindən biri olan konstitusiya dəyişikliyinə əsasən, terrorla mübarizə üzrə yeni Cinayət Məcəlləsi layihəsini təsdiqləyib.

