İrandakı səfirliyimizə hücumun yeni görüntüsü yayıldı - VİDEO

Bu ilin 27 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı Səfirliyinə qarşı həyata keçirilmiş terror hücumunun yeni görüntüləri yayımlanıb.

Qeyd edək ki, sözügedən hücum nəticəsində səfirliyin mühafizə xidmətinin rəisi Orxan Əsgərov şəhid olub, iki əməkdaş - Vasif Tağıyev və Mahir İmanov isə ağır dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

Qeyd edək ki, hadisədən sonra Azərbaycan İrandakı səfirliyinin fəaliyyətini dayandıraraq diplomatları təxliyə edib.

Baku TV-nin həmin hücumdan əldə etdiyi yeni görüntüləri təqdim edirik:

