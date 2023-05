Slovakiyanın xarici işlər və Avropa işləri naziri vəzifəsini icra edən Rastislav Kaçer istefasının qəbul edilməsi xahişi ilə Prezident Zuzana Çaputova müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Teraz" portalı Slovakiya dövlət başçısının mətbuat katibi Martin Strijinetsin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

Onun sözlərinə görə, Kaçer başqa ölkədə ezamiyyətdədir, bu səbəbdən Prezident Aparatına hələlik xarici işlər nazirinin istefası ilə bağlı rəsmi müraciət daxil olmayıb.

