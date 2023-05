Azərbaycan bu ölkə ilə diplomatik münasibətlər qurdu

Azərbaycan Papua Yeni Qvineya ilə diplomatik münasibətlər qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iki ölkənin BMT-dəki daimi nümayəndələri birgə kommunike imzalayıblar.



“5 may 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Daimi Nümayəndəsi zati-aliləri cənab Yaşar T. Əliyev və Papua Yeni Qvineya Müstəqil Dövlətinin Daimi Nümayəndəsi zati-aliləri Maks Hufanen Ray iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasına dair Birgə Kommunike imzalayıblar”, – Azərbaycanın BMT-dəki Daimi Nümayəndəliyinin məlumatında bildirilib.

