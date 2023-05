Azərbaycanın Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana mahnı həsr edib

Metbuat.az xəbər verir ki, "Turan Erdoğan Diyor" mahnısı "Youtube" platformasında böyük maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Türkiyədə seçkilər mayın 14-də keçiriləcək.

