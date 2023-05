Siyavuş Aslanın bir oğlu öldü, digəri üzə çıxdı - VİDEO

Bir həftə əvvəl vəfat edən Xalq artisti Siyavuş Aslanın oğlu Çingiz Aslan bu gün dəfn edilib.

Verilən məlumatlara görə, mərhumun cənazəsi morqda saxlanılırdı və ona sahib çıxan yaxını yox idi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün Çingiz Aslanın dəfni zamanı digər qardaşı Eldar Aslanov Baku Tv-yə müsahibə verib.

Onun sözlərinə görə, qardaşı Çingiz Aslanov 20 ildən artıq həbsxana həyatı yaşayıb, pis vərdişlərin qurbanı olub.

Qardaşından sağlığında narazı olan Eldar Aslanovun müsahibəsini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.