Almaniya Daxili İşlər Nazirliyi Maqdeburq şəhərində baş verən terror aktı nəticəsində həlak olanlara görə matəm elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ilə əlaqədar hakimiyyət orqanlarının bütün binalarında bayraqlar endirilib.

Qeyd edək ki, Maqdeburq şəhərində Milad yarmarkasına təşkil edilən hücum zamanı 5 nəfər həlak olub, 205 nəfər isə yaralanıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 50 yaşlı Taleb əl-Əbdülmöhsün adlı şəxs saxlanılıb. İstintaq davam etdirilir.

