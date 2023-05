ABŞ-də daimi yaşamaq və işləmək imkanı yaradan “Greencard” lotereyasının nəticələri bir neçə saat öncə açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticələr açıqlanandan sonra “Greencard”ın saytı çöküb.

Qeyd edək ki, “Greencard” üçün hər il oktyabr-noyabr ayında müraciətlər qəbul edilir, növbəti ilin may ayında nəticələr açıqlanır. Milyonlarla insanın müraciət etdiyi lotereyada ancaq 55 min insan qalib gəlir.

